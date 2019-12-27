“Не вставлять палки в колеса”: Зеркаль о действиях ГБР по керченскому походу

В связи с действиями ГБР Украина должна срочно представить доказательства нарушений Россией международного морского права. Также такие доказательства повлияют на продолжительность и скорость судебного процесса в Арбитражном трибунале.

К началу 2020 году перед МИД Украины появится вызов – подготовить Меморандум с описанием нарушений, допущенных Россией в Керченском проливе, изложением правовой аргументации и доказательной базой, заявила в своей статье на страницах издания «Зеркало Недели» экс-замминистра Елена Зеркаль.

«Вызов не потому, что нужно собрать и обобщить доказательную базу, поскольку предыдущая работа в этом направлении уже была проведены, а потому, что ГБР расследует уголовное дело, связанное с законностью прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива 25 ноября 2018», – пишет украинский дипломат.

Судя по сообщениям в масс-медиа, ГБР якобы расследует, нарушения украинскими моряками законодательства во время следования по маршруту через Керченский пролив. Бюро также пытается выяснить, какой была основная цель прохождения украинских судов через Керченский пролив.

Похожие вопросы ставит и Россия перед Трибуналом, повторяя риторику прошлогоднего брифинга ФСБ, материалов их же «уголовного преследования», позиций, представленных уже в Трибунале.

«Уверена, что ГБР должно преследовать только одну цель – установить справедливость и работать в интересах Украины и ее граждан. Поэтому надеюсь, что опасения наших военных моряков в предвзятости следствия не найдут подтверждения, а позиция Украины относительно нарушения Россией иммунитета наших военных кораблей и членов экипажа будет должным образом доказана в Меморандуме», – подчеркивает Зеркаль.

Экс-замглавы МИД Зеркаль также уточнила, что только «ювелирная работа юридической команды по подготовке Меморандума и конструктивное сотрудничество с другими органами власти», а не «вставка палок в колеса» позволят достичь положительного результата.