Апелляция по делу экс-«беркутовцев»: их могут обменять на украинских пленных

В Апелляционном суде начали рассматривать дело экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле 49 человек. Вчера появилась информация, что их могут обменять на украинских пленных.

В Апелляционном суде Киева начали рассмотрение апелляционной жалобы экс-«беркутовцев» Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, приведших к смерти 49 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года, сообщает корреспондент «Левого Берега» из зала суда.

Все пятеро обвиняемых просят в апелляции отменить им меру пресечения.

Обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находятся под стражей, включили из СИЗО по видеосвязи. У Аброськина на плече российский триколор. Обвиняемого Маринченко нет на процессе, они находится под круглосуточным домашним арестом. Сергей Тамтура находится в зале суда.

По словам одного из адвокатов обвиняемых, Игоря Варфоломеева, апелляции были поданы и самими обвиняемыми лично через канцелярию СИЗО, и их адвокатами сразу после решения суда 19 декабря. Апелляционный суд вчера распределил дело на судью Васильеву. Помещение зала суда заполнено прессой.

Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Пред 1 из 10 След

В суд явились прокуроры Игорь Земсков, Алексей Донской, Янис Симонов,а также, прокурор Денис Иванов, адвокат потерпевших Евгения Закревская, потерпевшие. Сторону защиты представляют адвокаты Степан Решко, Игорь Варфоломеев, Александр Горошинский.

Вчера стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-«беркутовцев» Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу.

«Есть два способа, чтобы лиц, которые только что получили приговор, юридически «очистить» для обмена. Оба случая я считаю незаконными. Первый – изменение меры пресечения путем подачи ходатайства прокурора… но этого не произошло и уже не произойдет, т.к. суды первой инстанции не будут заседать до Нового года… И второй – это ходатайство об изменении меры пресечения от защиты, которое подается после решения о продлении меры пресечения. Этот вопрос рассматривается в апелляции и это стало возможным после решения Конституционного суда летом этого года… Собственно мы видим реализацию второго сценария», – пояснила Закревская.

Она объясняет, что обмен пленными не запрещен Женевскими конвенциями, но это – внешняя политика, но уголовное дело не имеет никакого отношения к внешней политике.

«Вооруженный международный конфликт, как мы его сейчас трактуем, официально подтвержден Международным уголовным судом с июля 2014 года. Хотя мы на международной арене коммуницировали этот конфликт как международный (как войну с Россией), в пределах нашего законодательства очень долгое время он назывался «АТО». И задержанным боевикам (а также российским военным) инкриминировали уголовные правонарушения, связанные с терроризмом», – объясняет она.

Вчера вечером сторона потерпевших подали ходатайства об информировании о заседании, вечером дело в Апелляционном суде назначили к рассмотрению на 27 декабря.