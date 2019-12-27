Слили Трубу: Зеленский назначил временным главой ГБР нардепа “Слуги народа”

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований, говорится в указе №960/2019, обнародованном на сайте Офиса президента.

Следующим своим указом №961/2019 он назначил временную исполняющую обязанности главы ГБР.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временной исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований», – говорится в указе.

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно. Нового директора выберут на конкурсе, до тех пор исполнять его обязанности будет исполнять назначенный президентом временный руководитель.