СБУ пресекла канал контрабанды оружия на Ближний Восток

СБУ пресекла деятельность международной группировки, прикрывавшей финансирование незаконных операций по приобретению товаров военного назначения в Украине. Вооружение шло в страны, которые находятся под действием санкций, сообщает пресс-служба СБУ.

«Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам на Ближний Восток. Для сокрытия противоправных действий злоумышленники задействовали ряд фиктивных фирм из Украины, Ирана, Турции, стран Балтии. Также финансирование шло через офшоры», – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что дельцы обходили закон используя финансово-расчетную систему «хавала» – незаконную альтернативу официальным платежным системам.

Изъятые при обыске деньги. Изъятые при обыске печати. Изъятая при обыске техника. Пред 1 из 3 След

«Во время обысков филиалов «хавалы» в столичном регионе и в Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных фирм, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также выявлено почти 600 тыс долларов и 235 тыс евро», – подчеркивают в сообщении.

Контррозвідка СБУ завадила постачанню українського озброєння до гарячих точок на Близькому СходіСБУ припинила… Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 26 december 2019

Сейчас часть участников преступной схемы задержана. Продолжается следствие.