С риском быть побитым: Фейгин наглядно показал, как работает фейкометная команда Шария

Именующие себя «журналистами» сотрудники агентства «Шарий.Нет» активно занимаются изготовлением разнообразных фейков. Именно за эти подвиги их подвергают профессиональному и общественному остракизму.

Стали известны некоторые подробности «журналистской» деятельности сотрудников агентства по изготовлению фейков «Шарий.Нет». Российский юрист Марк Фейгин сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.

Фейгин опубликовал скрин публикации за подписью «Зинаиды Моржовой», содержащей фейковую информацию о Марине Порошенко, супруге пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Не смейте поливать мочой журналистов, они ищут правду. Да. Моржова с риском для жизни добывает информацию», – комментирует этот скрин Фейгин.

Не смейте поливать мочой журналистов, они ищут правду. Да. Моржова с риском для жизни добывает информацию. https://t.co/x3yVbcY786 — Mark Feygin (@FeyginMark) December 25, 2019

Напомним, что на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, при рассмотрении апелляцию на арест подозреваемой Юлии Кузьменко, другого сотрудника агентства «Шарий.Нет» Дмитрия Кучера заставили покинуть зал суда, сообщает «Zozulia Сихів»,опубликовав скрин сообщения жены Анатолия Шария Ольги.

«На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко. На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович, у вас будет работать закон или зачем вас выбирали?» – говорится в сообщении Ольги Шарий.

Позже было опубликовано видео самого инцидента под зданием суда.

Кроме того, сам Кучер позже сообщил, что в одном из избивавших его под зданием суда он опознал «журналиста ТРК «Киев» Арманда Лазаряна».

«Нашего героя-«ударника» из муниципального телеканала «Киев» зовут Арманд Лазарян. Он считает, что можно поднимать руку на коллег-журналистов. Нет дружище. Так делать нельзя. Так как нападения на меня в суде началось именно от этого парня, а он, напомню, ударил меня локтем со словами «не п##ди», я вполне считаю, что именно этот персонаж стал зачинщиком агрессии в мою сторону со стороны остальных людей под судом», – пишет Кучер.

События вызвала шкал едких комментариев с соцсетях со стороны пользователей.

«Отчего сегодня на душе особенно хорошо? Оказывается, под судом в Киеве ветераны, пришедшие поддержать волонтера Юлию Кузьменко, отп####ли и обоссали шестерку педофила», – пишут в комментариях.