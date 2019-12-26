НАБУ пришло с обысками к автору своего девиза

Обыски проводят в рамках расследования возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Мининфорполитики в сговоре со служащими ГП «Центр защиты информационного пространства Украины» и представителями частных компаний.

Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскивают здание бывшего Министерства информационной политики, ГП «Центр защиты информационного пространства Украины» и несколько офисов частных компаний из-за дела о возможной растрате средств, сообщил на своей странице в Facebook основатель и управляющий партнер компании «CFC Big Ideas» Геннадий Курочка.

«Любопытнейший подарок от НАБУ получила моя компания на Рождество! – Праздничный обыск под елку с участием восьми сотрудников НАБУ. Главное обвинение: как эксклюзивное представительство «CNN» в Украине мы не выполнили контракт 2018 на размещение рекламных роликов «Ukraine NOW». Что, конечно, полный бред!», – написал основатель компании.

По мнению адвокатов «CFC Big Ideas», такие действия НАБУ могут свидетельствовать о давлении на компанию, поскольку НАБУ не обращалось к нам с требованием предоставить документы, подтверждающие факт оказания услуг и выполнения договора с Министерством информационной политики. НАБУ решило сразу применить крайнюю меру и провести обыск.

«Пока следователи НАБУ зачитывали текст постановления, мы за несколько минут подготовили полный пакет документов, а именно договоры, акты, счета-фактуры об оплате услуг «CNN» и эфирные справки от «CNN», подтверждающие факт выполнения услуг», – отметил Курочка.

В настоящее время руководство «CNN» в Париже, Лондоне и Атланте до Нового Года находится на рождественских каникулах. Поэтому ожидать ответов от головных офисов компании можно будет не ранее 2-го января.

Цікавезний подарунок від НАБУ отримала моя компанія на Різдво! 🙂- Святковий обшук під ялинку за участю восьми… Geplaatst door Gennadiy Kurochka op Donderdag 26 december 2019

«Ирония в том, что я являюсь автором этого прекрасного слогана для НАБУ: «Цель № 1 – это уничтожение коррупции». Это конечно не предусматривает никакой индульгенции для нас, но точно предусматривает добросовестное выполнение со стороны НАБУ своих функций, и, желательно, чтобы не только под Новый Год, но и на протяжении всего времени», – подчеркнул Курочка.

Далее Курочка уточнил, что «следователи вели себя корректно и взвешенно, выглядели стильными и опрятными, как из детективного сериала «Suits». В то же время, остается непонятным, почему НАБУ пропустило два важных процессуальные действия – требование предоставить документы в общем порядке и определение суда о выемке, для меня остается загадкой.

«Очень хочется верить, что это не чей-то политический заказ», – подытожил Курочка.