“Javelin” от агрессора: США поставят Украине новую партию противотанковых комплексов

Украина заключила новый контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов «Javelin» производства США, сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, передает пресс-служба министерства.

«Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс IV квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», – заявил Петренко.

По его словам, в этом году министерство реализовало три контракта.

В частности, два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставке.

В посольстве Украины отметили, что это первый масштабный контракт прямых закупок вооружений между Украиной и США: «Украина заключила контракт на приобретение партии ПТРК Javelin с США благодаря закупкам, осуществленным непосредственно минобороны Украины по программе Пентагона «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales , FMS)».

В ведомстве подчеркнули, что для Украины это огромный шаг вперед, ведь старая система запрещала минобороны напрямую покупать вооружение и технику у иностранных государств.

Петренко также добавил, что в войска в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми. В частности, теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте; автоматизированный комплекс управления артиллерией; радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.

Напомним, что Украина попросила продать оружие в начале этого лета. США ранее уже продали Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.

Javelin – главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемой направляется к цели.