Раскрыть все планы перед Путиным: Минобороны рассекречивает гособоронзаказ

Министерство обороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа, сообщил на брифинге министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает издание «Левый Берег».

«Сейчас гособоронзаказ является полностью секретным на 100%. Та информация, которая публиковалась, по несколько раз проверялась через юристов и специалистов по информации. Мы не считаем, что это отвечает интересам страны, поэтому в следующем законе, который мы сейчас принимаем, необходимо внести информацию о том, чтобы иметь возможность открывать по меньшей мере 50% гособоронзаказа, а мы будем работать над тем, чтобы было больше», – рассказ министр.

Загороднюк отметил, что объем рассекреченой информации ежегодно будет определять Кабмин.

На брифинге министр также сообщил, что гособоронзаказ за 2019 год полностью выполнен. Украина закупила свыше 7 тысяч единиц вооружения.