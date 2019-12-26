В Генпрокуратуре развалили следственную группу по катастрофе MH17

В Украине уволили прокуроров, входивших в международную Объединенную следственную группу (JIT) по делу о катастрофе МН-17.

В Украине уволили руководителя и прокуроров следственной группы по делу о катастрофе рейса МН-17 в небе над Донбассом, которые работали в тесном контакте с международной Объединенной следственной группы (JIT). Такую информацию получила по своим каналам из Нидерландов пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, опубликовавшая информацию на своей странице в Facebook.

«Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили!», – восклицает Сарган.

«Еще раз: Уволен руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единого прокурора от Украины. Эту информацию я получила от коллег из … Нидерландов», – подчеркивает она.

Председатель JIT Фред Вестербеке, после такой новости лично прилетал в Киев, но, возмущается Сарган – «наш генпрокурор не нашел для него времени!».

«Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ «слить» следствие по МН-17», – предполагает Сарган.

В то же время, пресс-секретарь экс-генпрокурора отмечает, что пока не известны обстоятельства, по которым произошло увольнение

«Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. Думайте!», – подчеркивает Сарган.

Майте чергову порцію ПЦ з коридорів Генпрокуратури. Ой, вже Офісу генпрокурора (Змінили заднік для брифінгу)Спочатку… Geplaatst door Лариса Сарган op Donderdag 26 december 2019

Напомним, что из опубликованных следственной группой JIT данных следует, что российские кураторы в ежедневном режиме прямого управления контролируют реальную ситуацию на оккупированных территориях ОРДЛО на Донбассе.