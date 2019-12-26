В России угрожают “ответными мерами” за санкции против “Северного потока – 2”

В России пригрозили объявлением персонами нон гранта американских политиков и дипломатов в ответе на санкции за «Северный поток-2».

Россия может расширить персональные санкции против американских конгрессменов и чиновников, причастных к разработке санкций за строительство газопровода «Северный поток-2», рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс».

Ранее глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи с газопроводом.

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», – сказал Рябков.

«Те, кто проявлял наибольшую активность в продвижении именно этого решения администрации и других санкционных инициатив – а их немало, более десятка различного рода проектов циркулируют в Конгрессе, – эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно… смогут путешествовать по нашей стране», – добавил он.

Рябков добавил, что в России нет практики обнародования своих санкционных списков, поэтому те, кто в них попадет, узнают о запрете въезда, когда подадут запрос на визу.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания «Allseas», корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток-2», официально заявила об остановке работ.