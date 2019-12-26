Нацполиция выдала российского вора в законе испанским правоохранителям

Украина выдала Испании российского вора в законе, разыскиваемого за совершение ряда преступлений. Российские и грузинские «воры в законе» пытаются скрываться от преследования правоохранителей Грузии и Европы на территории Украины.

Национальная полиция по запросу испанских правоохранителей выдворила за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский», сообщает пресс-служба ведомства.

«В апреле 2019 года «вор в законе «незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения «Батыра Бухарского», задержали его и сразу сообщили об этом европейским коллегам», – говорится в сообщении.

24 декабря украинские силовики экстрадировали 48-летнего гражданина России и уроженца Узбекистана в Королевство Испания.

Отмечается, что «Батыр Бухарский» с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ организовал схему по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, которые легализовали путем приобретения недвижимости. Согласно законодательству Испании «вору в законе» грозит лишение свободы сроком на 17 лет.

По данным силовиков, «Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе» в 1998 году в Москве «Дедом Хасаном» и в свое время был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по кличке «Япончик».

Президент Владимир Зеленский внес, а Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом».

Фото задержаного. Фото задержаного. Пред 1 из 2 След

Одной из стран, куда из Грузии, которая криминализировала «воров в законе», направились эти криминальные элементы, стала Украина. В частности в 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе. Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев жаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину.

«Как говорят: мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда», – отмечал Князев.