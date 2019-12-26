Лавров советует Зеленскому “прямые переговоры” с Донбассом

В МИД России надеются на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском. Лавров заявил, что за пять месяцев президент Украины сделал то, что «его предшественник годами упорно отказывался выполнять».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на достижение прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском. Он снова заявил о необходимости «прямых переговоров» с Донбассом в интервью российскому агентству «ТАСС».

«К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают… Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять», – сказал Лавров.

Среди достижений Зеленского глава российского МИДа назвал разведение сил и средств сторон в трех районах на линии соприкосновения, а также «письменную фиксациютекста «формулы Штайнмайера», которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».

«Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита «нормандского формата». Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее», – сказал Лавров.

При этом он снова заявил, что достижение прогресса возможно «только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском».

Напомним, во время избирательной кампании Зеленский говорил, что для того, чтобы прекратить боевые действия на Донбассе, нужно «просто перестать стрелять». В ходе дебатов с Петром Порошенко Зеленский вменял пятому президенту в вину то, что он не закончил войну РФ против Украины. Ключевым механизмом урегулирования ситуации у Зеленского тогда назвали «нормандский формат» и как его продолжение – Минские переговоры. Также Зеленский анонсировал «мощную информационную войну» за Донбасс.

Позже Зеленкий признал, что сейчас «нет возможности» закончить войну. Президент также не исключил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.

9 декабря, на «нормандской встрече» в Париже Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе. В комплексе мер, которые утвердили лидеры четверки, прописано «проведение конституционной реформы в Украине» и «вступление новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

На второй день после «нормандского саммита» российский президент Владимир Путин заявил, что «Украина способна устроить резню на оккупированной территории Донбасса».