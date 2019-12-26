Сакральная жертва: что известно о намерениях убить Марусю Зверобой

Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о «сакральной жертве Марусе Зверобой». Собеседницы не говорили о Павле Шеремете.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал расшифровку телефонного разговора, в котором его подзащитная говорит о некой «сакральной жертве Марусе Зверобой». Он опубликовал текст разговора на своей странице в Facebook и подчеркнул, что в нем не было даже упоминания о Шеремете.

«На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?», – написал Добош.

«К – это Кузьменко. Т – собеседница», – добавил он.

Текст расшифровки телефонного разговора. Текст расшифровки телефонного разговора. Текст расшифровки телефонного разговора. Пред 1 из 3 След

Из текста видно, что женщины говорили о нуждах украинской армии, и о том, что уровень обеспечения вооруженных сил сейчас приблизительно такой же, как и в 2013 году. О Марусе Зверобой они говорят как о человеке, который может «переплюнуть попсового героя «Слуги народа», но не в контексте того, что она должна погибнуть, а того, что она, как человек, побывавший на фронте, сможет отстоять права и интересы военных.

«Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж «Слуги народа» можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», – говорит собеседница Кузьменко.

Затем собеседницы начали обсуждать информационную политику в стране, а также то, что активисты часто не умеют пользоваться методами распространения информации.

Напомним, 12 декабря начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил на брифинге, что подозреваемая в убийстве Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) якобы обсуждала возможность совершения преступления в отношении волонтера Маруси Зверобой.

13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля. По версии следствия, она заложила бомбу под машину Шеремета летом 2016 года и привела ее в действие. 24 декабря Апелляционный суд оставил приговор Кузьменко в силе.

Ну що ж Друзі! На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій… Geplaatst door Vladyslav Dobosh op Woensdag 25 december 2019

Днем ранее, 23 декабря, Апелляционный суд также оставил под стражей другого подозреваемого в убийстве Шеремета – Андрея Антоненко.

Следствие считает организатором убийства Антоненко, увлекшегося «ультранационалистическими идеями» и культивирующего «величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности». По версии полиции, убийство белоруса должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу Антоненко якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также других неустановленных лиц. Однако, по версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределял между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.