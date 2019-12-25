Крымский мост: уголовное дело за незаконное пересечение границы поездом из Питера

В Украине открыли дело за проезда российского поезда следовавшего в Симферополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту.

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург – Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост», сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым в своем Telegram-канале.

Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», – заявили в прокуратуре.

Ранее 25 декабря агентство «ТАСС» сообщило, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.

«Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост», – отмечалось в сообщении.

Напомним, что строительство «Крымского моста» велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года.

23 декабря нацлидер России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым и запустил движение по мосту: по железной дороге через Крымский мост он отправился на рельсовом автобусе из оккупированной Керчи в Тамань.

Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.

Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.

В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.