Не только х**ло: Путин стал лицом рекламы презервативов

Бразильская студия Platinum Studio создала серию постеров для рекламы презервативов со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться». На одном из них изображен Путин.

Нацлидер России Владимир Путин стал «лицом» рекламы презервативов со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться», которую создала бразильская студия Platinum Studio, сообщает «Настоящее Время».

Изображения рекламных постеров студия разместила в Facebook, на них Путин изображен внутри контрацептива в пиджаке и рубашке и штанах для дзюдо – дзюбон.

Нацлидер России стал третьим политиком, образ которого студия использовала для подобной рекламы. Ранее художники студии использовали образы президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Рекламные постеры презервативов: Владимир Путин. Рекламные постеры презервативов: Дональд Трамп. Рекламные постеры презервативов: Ким Чен Ын. Пред 1 из 3 След

Напомним, что в Украине благодаря харьковским ультрас нацлидер России получил прозвище «Путин – х##ло».