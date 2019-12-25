Ликвидация «площадок Яценко»: закон отменяет схемы по оценке недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит правки в Налоговый кодекс и ликвидирует так называемые площадки Яценко (законопроект 2047-д). Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы парламента.

Принятый документ отменяет необходимость внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Определено, что собственником единой электронной базы отчетов является государство в лице ФГИ. Для расчета оценочной стоимости объекта недвижимости Фонд сможет использовать информационные источники с открытым доступом и данные о фактической стоимости объектов недвижимости по сделкам с объектами недвижимости, содержащиеся в соответствующих реестрах.

Определение оценочной стоимости будет происходить в автоматическом режиме на основе данных об объекте недвижимости, которые внесены в единую базу.

Размер платы за регистрацию отчета об оценке установят в размере 10% от прожиточного минимума на 1 января года, в котором проходит регистрация. Формирование справки об оценочной стоимости недвижимости будет бесплатным.

12 декабря парламент разблокировал подписание проекта закона 2047-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества». Тогда документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и его направили на подпись президенту.

Верховная Рада 5 декабря приняла в целом законопроект, который с 1 января 2020 году вводит упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом народные депутаты предусмотрели бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Так называемые площадки Яценко – это электронные платформы, которые появились в 2017 году в ходе принятия госбюджета на будущий год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу. Таким образом они получали деньги за внесение данных в базу Фонда.

По некоторым данным, монопилистом этих площадок является нардеп Антон Яценко.

Напомним, в первом чтении за этот документ Рада голосовала 12 ноября. Сам депутат Антону Яценко, который не раз фигурировал в СМИ как «смотрящий за площадками», призвал большинство «не превращать парламент в цирк и шапито».