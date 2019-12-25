Крушение вертолета в Красноярском крае: есть пострадавшие

В результате крушения вертолета в Красноярском крае пострадали три человека из почти трех десятков находившихся на борту.

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит.

Байкит находится в 500 км от райцентра Туры Красноярского края, около 1 тыс. км от Красноярска.

На борту вертолета авиакомпании «КрасАвиа» находилось 29 человек.

При посадке вертолет опрокинулся на бок.

Напомним, что 24 декабря в Хабаровском крае России потерпел крушение истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), принадлежащий заводу-изготовителю.

Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.