Крушение вертолета в Красноярском крае: есть пострадавшие

В результате крушения вертолета в Красноярском крае пострадали три человека из почти трех десятков находившихся на борту.
В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит.
Байкит находится в 500 км от райцентра Туры Красноярского края, около 1 тыс. км от Красноярска.
На борту вертолета авиакомпании «КрасАвиа» находилось 29 человек.
При посадке вертолет опрокинулся на бок.
Напомним, что 24 декабря в Хабаровском крае России потерпел крушение истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), принадлежащий заводу-изготовителю.
Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.