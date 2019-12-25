В обход блокады: в Крыму продают прикарпатские ели

В оккупированном Крыму продают прикарпатские елки, завезенные из Украины через Россию.
В центре Симферополя на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели, изготовленные в Ивано-Франковской области, сообщает «Крым.Реалии».
По словам продавца, елки производятся на частном предприятии.
«Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем», – заявил продавец.
Торговец также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.
По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.