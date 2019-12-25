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В обход блокады: в Крыму продают прикарпатские ели

В оккупированном Крыму продают прикарпатские елки, завезенные из Украины через Россию.

В центре Симферополя на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели, изготовленные в Ивано-Франковской области, сообщает «Крым.Реалии».

По словам продавца, елки производятся на частном предприятии.

«Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем», – заявил продавец.

Елки на базаре в Симфирополе.
Елки на базаре в Симфирополе.
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Торговец также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.

По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

Источник Крым.Реалии

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