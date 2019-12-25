Тайна газовых контрактов: Кабмин обсуждает вопросы переговоров за закрытыми дверями

Кабмин провел закрытое заседание по вопросу подписания новых соглашений по транзиту газа в Европу через Украину. Подробности неизвестны.

Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, https://t.me/oleksiihoncharenko/552 народный депутат Алексей Гончаренко.

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для службового использования)», – пишет нардеп.

Со слов Гончаренко следует, что заседание длилось около часа.

Других подробностей депутат не сообщил.

Напомним, что «Нафтогаз» подготовил проекты контрактов, готовые к подписанию, новый раунд переговоров с российским «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским «Газпромом» «сложным для всех сторон компромиссом».

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров – в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков «Нафтогаза» и «Газпрома», согласие «Газпрома» выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что «Нафтогаз» отзовет иск против российского «Газпрома» на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.