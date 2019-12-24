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Страшнее чем НАТО: Лукашенко пугает Кремль «радикальными украинскими нациками»

Лукашкенко посетовал, чего России больше надо бояться Украину. По мнению главы Беларуси – «это намного страшнее, чем НАТО».

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что России стоит бояться не вступления Украины в НАТО, а прихода к власти националистов. Свои опасения глава Беларуси высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» беседуя с ее главредом Алексеем Венедиктовым.

«Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, нацики…», – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси в своем интервью подробно раскрыл, чего именно стоит опасаться России и Беларуси со стороны Украины. По мнению главы Беларуси, России следует опасаться смены власти в Украине на «радикальных националистов».

«Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете, эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО», – особо подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко считает, что вступление Украины в НАТО «безопасности нам не добавит», говоря о России и Беларуси.

По его словам, Беларуси, а «тем более России», лучше было бы если бы Украина проводила хотя бы такой курс, как это было после распада Советского Союза.

Источник Эхо Москвы

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