Не выходит “Северный поток – 2”: без помощи Европы Россия не может достроить газопровод

У России нет техники для завершения «Северного потока – 2», чтобы построить собственное судно-трубоукладчик, им потребуется до шести лет.

У России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире российского пропагандистского канала, передает «Deutsche Welle».

«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет», – констатировал Рахманов. По его словам, такие суда обычно строят под конкретный проект.

При этом глава глава ОСК выразил уверенность в том, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик. По его оценкам, на это потребуется в общей сложности до шести лет: от полутора до двух лет на проектирование и три – четыре года на само строительство.

«Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол «Ленин» построили за три года», – отметил Рахманов.

Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В результате трубоукладчик «Северного потока – 2» – швейцарская компания «Allseas» – приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.