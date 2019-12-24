Отлетались: под Хабаровском катастрофой закончились испытания истребителя пятого поколения

В России разбился во время испытаний разбился истребитель пятого поколения, который должны были передать армии. Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае.

Истребитель принадлежит заводу-изготовителю. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. Состояние пилота не уточняется, сообщает российское агентство РИА «Новости».

По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дземги». Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.

Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.

«Произошла авария, пилот успел катапультироваться», – подтвердил изданию представитель правительства края.

В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, боевой машине присвоили заводской индекс Т-50.

Разбившийся самолет на этой неделе планировалось передать Минобороны, сообщил РИА «Новости» информированный источник.