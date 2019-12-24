В России провели испытания «Чебурнета»

В России протестировали возможность изолировать свой телекоммуникационную сеть от глобального Интернета.

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов заявил, что в России провели учения по работе «суверенного Рунета», и они показали готовность операторов связи к исполнению закона об изолированном Интернете, сообщает российская «Новая Газета».

Отмечается, что в рамках учений специалисты проверяли «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов», а также «организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ».

Кроме того, тестировали «угрозы в социальных сетях».

В учениях участвовали ФСБ, Минобороны, МВД, Федеральная служба охраны, Росгвардия, Минэнерго, Роскомнадзор, а также «Мегафон», МТС, «Лаборатория Касперского», «Ростелеком», «Вымпелком» и другие.

В Минкомсвязи обещали, что обычные пользователи не заметят учений, которые «носят исследовательский характер», поскольку «отработку угроз» будут проводить только на специально «выделенных сегментах, стендах и полигонах».

С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о «суверенном Рунете».

Напомним, что в декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

20 февраля 2019 года нацлидер России Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: «Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут».

10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.

В тот же день, в сети появились фото «надгробия Путину», якобы установленного в Набережных Челнах.

На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: «1952−2019».

«Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина», – писали в соцсетях.

Также сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» начала удалять фото с «могилой Путина».

В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого «суверенного интернета».