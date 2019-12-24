Суд поместил экс-замглаву Миграционной службы под ночной домашний арест

ВАКС отправил экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арест. Мера пресечения действует до 21 февраля 2020 года.

Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест бывшую замглавы Миграционной службы Дину Пимахову, которая подозревается в получении 1800 долларов взятки, сообщает спикер пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Также бывшей заместительнице главы Миграционной службы необходимо сдать загранпаспорт и носить электронное средство отслеживания.

СУД ОБРАВ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД КОЛИШНІЙ ПЕРШІЙ ЗАСТУПНИЦІ ГОЛОВИ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИУ понеділок, 23 грудня 2019 року, Вищий… Geplaatst door Спеціалізована антикорупційна прокуратура op Maandag 23 december 2019

Напомним, что в марте 2018 из Миграционной службы уволилась первый заместитель председателя Дина Пимахова, которая фигурировала в коррупционном скандале 2017 года.

В ноябре 2017 сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который «вел» Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.

В мае 2018 Генпрокуратура сообщила бывшей замглавы Миграционной службы о подозрении в получении взятки за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины россиянину.

В декабре 2019 Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы в получении взятки.