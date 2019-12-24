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Гитлянская призывает не тиражировать фейк о “расстреле группы СБУ на Закарпатье”

Пресс-секретарь Гитлянская опровергла фейк о «расстреле группы СБУ на Закарпатье». Фейк опубликовало издание «Страна».

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что у границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу спецслужбы. Гитлянская написала об этом на своей странице в Facebook.

«Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о «расстреле группы СБУ на Закарпатье». Это полный бред!» – отметила спикер спецслужбы.

Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!P.S. Цікаво, з якою…

Geplaatst door Гітлянська Олена op Maandag 23 december 2019

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой якобы на свои источники в СБУ написало, что четверо сотрудников спецслужбы еще две недели назад найдены мертвыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией. Сообщалось, что все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.

Источник POLITua

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