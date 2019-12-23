Теракты в Украине: СБУ предотвратила покушения на политиков и активистов

Функционер «ЛНР», который готовил теракты против украинских политиков и активистов, получил 9 лет тюрьмы.

К 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористической диверсионной группы который, по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба СБУ.

«СБУ задержала его в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в оживленных местах», – говорится в сообщении.

Фото из материалов дела. Фото из материалов дела. Фото из материалов дела. Фото из материалов дела. Пред 1 из 4 След

Служба установила, что в 2014-2016 террорист был активным участником незаконного формирования с позывным «Мордвин». В то время он командовал подразделением в структуре «КГБ ЛНР». Также в составе 2 армейского корпуса народной милиции «ЛНР» боевик воевал против украинских военных в Дебальцево.

«Тогда же «Мордвин» был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой «ЛНР» – гражданином РФ Кудриным Д.И., позывной «Хулиган» и гражданином Украины Дерусовим С.Г., позывной «Одесса», – отмечают в сообщении.

Готував теракти проти політиків та активістів: функціонер «ЛНР» отримав 9 років тюрмиДо 9 років позбавлення волі… Geplaatst door Служба безпеки України op Maandag 23 december 2019

После задержания террорист сообщил правоохранителям о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

«Сейчас террорист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы», – подытожили в СБУ.