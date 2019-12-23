Трубу снова прорвало: появился компромат на нового главу ГБР

Telegram-канал «Трубу прорвало» выложил очередную порцию прослушки из кабинета главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. В этот раз записи касаются возможного нового главы ГБР Андрея Смирнова, который ранее лично курировал деятельность ведомства, передает Telegram-канал.

«Поползли слухи о возможном назначении главой ГБР Андрея Смирнова, вот мы и решили немного порыться в архиве и нашли несколько очень удачных фрагментов, которые придадут аргументов, почему именно Смирнов должен быть назначен вместо Трубы», – отметили авторы канала.

На данный момент Смирнов является заместителем главы Офиса президента, он неоднократно был в кабинете Трубы и ставил задачи от «Андрея» (Богдана).

«В разговоре он также называет его, Богдана, «тезкой». Из разговора понятно, что Смирнов – куратор правоохранительных органов. Смирнов встречается не только с Трубой, но и с Холодницким и Рябошапкой и контактирует с беглецом Онищенко», – отметили авторы канала.

В одном из разговоров Смирнов предлагает «окружить Чауса страхом». В частности, 19 июля он приехал к Трубе и рассказал ему смешную историю о конфетах «Рошен» в приемной главы САП Назара Холодницкого, где побывал недавно.

«Оказывается, президент изменился, а конфеты у Холодницкого нет. Назар срочно приказал исправить неудобно ситуацию», – отметили авторы канала.

Также Смирнов и Труба обсуждали интервью Шевцова на «Страна UA» о судье Чаусе.

«Первое что я сделал, я позвонил Свете Крюковой и сказал – ты овца. Почему? Потому что этот мусор поганый не называет самых главных людей. Андрей Богдан, тезка мой, говорит, подъедь, поговори с ним», – отметил Смирнов.

Также на записи слышно, что Смирнов утверждает, что у него есть контакт с Чаусом, и дает указания от имени Богдана по делу судьи Чауса. «Его нужно «окружить страхом неотвратимости наказания, допрашивая жену, мать и адвоката. Его надо сейчас еб*ть», – сформулировал свои требования Смирнов.

В то же время, в ходе разговора и Смирнов, и Труба высказали недовольство работой НАБУ, так как ведомство открыло дело по Чаусу в тот же день, что и ГБР.

«Бл#ть, этот Артем, бл#ть», – лаконично отзывается об Артеме Сытнике Смирнов.