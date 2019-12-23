«Северный поток-2» возглавляет экс-агент Штази и близкий друг Путина, – СМИ

Европейские масс-медиа выяснили, что «Северный поток-2» возглавляет бывший агент Штази Варниг. Он является близким другом Путина, еще со времен агентурной работы нацлидера России в Дрездене.

Маттиас Варниг, 64-летний гендиректор компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», шпионил для восточногерманской тайной полиции Штази с 1974 года, сообщает издание «Der Standart».

Под кодовым именем «Артур» Варниг из Дюссельдорфской торговой миссии ГДР поставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин, говорится в материале.

Варниг родом из Альттеберна в Бранденбурге, учился в Восточно-Берлинском экономическом университете в Восточной Германии.

«С 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и кабинете министров», – говорится на сайте Nord Stream 2.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, который в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Два экс-агента – Путин был в Дрездене как представитель КГБ – стали друзьями, говорится в материале. Варниг также помогал Путину частным образом, сообщает «Die Welt». Когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году, операция была осуществлена ​​за счет Дрезднер Банка в Германии.

Начиная с 2006 года Варниг возглавил «Северный поток», который построил первый трубопровод через Балтийское море. Он также является членом наблюдательных советов оператора трубопровода «Транснефть», государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта «Роснефти», а также является членом совета директоров «Gazprom Schweiz AG».

В 2012 году Путин наградил его «орденом Почета». У Варнига также есть квартира в Москве. Он постоянно живет со своей второй женой в Баден-Вюртемберге.