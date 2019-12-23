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Российский газ в Украину: пять компаний заключили прямые договора с “Газпромом”

Пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты на поставку газа. Подробности сделок пока не известны.

Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договора на поставку газа для своих производственных нужд, сообщает «Экономическая Правда» ссылаясь на данные полученные от своего собеседника.

По его словам, эти 5 компаний, по его данным, покупают газ «для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке».

«Газпром» очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками», – отметил он.

Названия компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался. Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

Напомним, что ранее Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу.

В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.

«Для нас очень важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета», – заявил накануне министр энергетики Алексей Оржель.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским «Газпромом» «сложным для всех сторон компромиссом».

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров – в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков «Нафтогаза» и «Газпрома», согласие «Газпрома» выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

Источник Экономическая Правда

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