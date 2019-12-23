В России отрапортовали о завершение строительства Крымского моста

В России заявляют о полной готовности железнодорожной части Крымского моста. По мосту должен пройти первый поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь.

По словам начальника заказчика строительства моста в оккупированный Крым Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрата Турсунбекова, железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов, сообщает агентство «ТАСС».

«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», – заявил Турсунбеков.

«Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год», – подчеркнул он.

Первый поезд по мосту двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день планируется отправить поезд из Москвы в Симферополь, который будет ехать 33 часа.

Отмечается, что гарантийный срок службы моста составляет 100 лет.

«100 лет – гарантийный срок моста при должном обслуживании. Конструкция обладает необходимым запасом прочности, чтобы работать в регионе со сложной геологией, высокой сейсмикой, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледохода», – добавил Турсунбеков.

В пресс-службе Кремля заявили, что нацлидер России Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.

Напомним, что строительство «Крымского моста» велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.

Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.

Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.

В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

В прокуратуре Автономной республики Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.

В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.