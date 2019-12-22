Проходной двор: как фээсбешники украинское гражданство покупают

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности России могут беспрепятственно получить украинское гражданство и подготовить любое преступление прямо «под носом» украинских правоохранителей. Как утверждают в расследовании «ТСН.Тиждень», цена вопроса – 2 тыс долларов.

При этом они еще умудряются вести свой бизнес на территории Украины. Так, СБУ разоблачили целое семейное дело офицеров ФСБ на территории Украины. Как выяснилось, им помогают украинские чиновники.

По версии контрразведки, которая на данный момент проводит обыски в нескольких городах страны, чиновники сервисного центра в Херсоне помогли легализовать офицера российских спецслужб, так называемого помощника по экономическим вопросам оккупационной администрации в Донецке Николая Ситова. Выдали ему водительское удостоверение на имя гражданина Украины Иванова Николая Олеговича.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кроме того, сообщается, что он стал в Украине добросовестным налогоплательщиком, поскольку имеет идентификационный код. Получить его, утверждают журналисты, россиянину помогли также продажные украинские чиновники, сделав ему украинский паспорт.

«В оккупированном Донецке чистых украинских книжечек осталось множество. Но еще с мая 2014 года в реестре МВД они среди похищенных и утраченных. Украинские налоговики почему-то решили не считаться с тем, что паспорт пробивается, как ворованный, и выдали все необходимые документы новоиспеченному бизнесмену с российскими погонами», – сказано в материале.

При этом в Дружковке, где фээсбешник получил украинские документы, уверяют, что разрешение выдать документ им дали из Киева.

«Безопасность государства продается просто за пару тысяч долларов. Именно за такую сумму украинские чиновники создали новую личность офицеру страны-агрессора», – сообщили журналисты.

При этом, также стало известно, что СБУ разоблачила Николая Иванова-Ситова вместе с его братом, когда россияне готовили теракт в Управлении СБУ в Мариуполе. Так правоохранителям удалось выйти не только на схему легализации агентов, но и на их «бизнес». Ситовы создали целый канал перегона в Россию украденных в Украине автомобилей.