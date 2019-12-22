“В Польше за такие договора с Газпромом сажают”: Порошенко призвал вынести декларацию по России на СНБО

В связи с обнародованием информацией о подписании новых протокольных договоренностей по газу с Россией следует созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы рассмотреть этот вопрос. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил об этом в эфире телеканала «Украина».

«Сегодня украинские и российские СМИ сообщили, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими», – заявил Порошенко.

Ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Україна" Сьогодні українські та російські ЗМІ повідомили, що п'ять українських компаній уклали угоди про постачання газу з РФ на український ринок. Це не комерційні контракти, вони є політичними. Путін продає газ п’ятій колоні зі значною знижкою, щоб прибутки використовувалися для фінансування цих політичних партій та для підриву основ української державності. Це — питання національної безпеки. Європейська Солідарність вимагатиме негайного скликання РНБО і запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ, що є результатом таємних переговорів в Парижі. Влада перетнула в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які голосно попереджали люди напередодні Нормандської зустрічі.Про це наголосив у ексклюзивному інтерв'ю Телеканал Україна. Geplaatst door Петро Порошенко op Zondag 22 december 2019

«Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности. Это – вопрос национальной безопасности», – подчеркнул он.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований. Информацию об этом сообщило российское издание «Ведомости», со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Отмечается, что протокол предусматривает договоренность о продолжении транзита газа, а также решение вопроса относительно требований «Нафтогаза» к Газпрому на 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей по осуществлению транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — сообщили в Газпроме по итогам переговоров в Минске, которые прошли 20 декабря.

Сейчас детали протокола не сообщаются. Протокол подписали по итогам двухдневных переговоров, которые продолжались в Берлине и Минске с участием министров энергетики Украины и России, а также руководства Газпрома, «Нафтогаза» и Оператора ГТС Украины.