«Знаем все о тебе и твоих родных»: боевики шантажом вербуют осужденных в ОРДЛО

Боевики незаконных вооруженных формирований, созданных Россией на Донбассе, вербуют осужденных, отбывающих наказание в колониях, расположенных на территории ОРДЛО.

По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию, является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами квазиреспублик, предает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«Чтобы получить от узников согласие, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям. Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях – в колониях «Л/ДНР» отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы», – говорится в сообщении СБУ.

Свидетельство об именно таких методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных. Человек, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганщины, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и военной техники.

«Знаємо все про тебе та твоїх рідних» – як бойовики вербують засуджених з ОРДЛОЗа словами засуджених, умовою їхнього… Geplaatst door Служба безпеки України op Zaterdag 21 december 2019

«Осознавая возможные последствия выполнения приказа, сразу по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и полученного задания», – подытожили в сообщении.