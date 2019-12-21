Теракт на железной дороге: СБУ сорвало планы терористов

Агент «МГБ «ЛНР» получил 10 лет за подготовку взрыва на харьковской железной дороге. Год назад СБУ предупредила мощную диверсию на железнодорожных путях.

Тогда агент подконтрольного ФСБ «МГБ «ЛНР» заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«В случае реализации преступного замысла, была бы разрушена стратегически важная для украинской армии железнодорожная ветка», – говорится в сообщении.

Диверсия могла привести также к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения. Ведь магистраль активно используется для пассажирских перевозок, там же рядом расположен населенный пункт.

Фото с места задержания. Фото с места задержания. Фото с места задержания. Фото с места задержания. Пред 1 из 4 След

«Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона», – отмечается в сообщении.

Преступник не знал, что уже давно попал в поле зрения СБУ, и контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на имитационное средство.

Суд признал подрывника виновным по ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

«СБУ установила и организатора диверсии. Им оказался сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемое «МГБ «ЛНР», – подчеркивают в сообщении.

Агент «МДБ ЛНР» отримав 10 років за підготовку вибуху на харківській залізниціРік тому Служба попередила потужну… Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 20 december 2019

«За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК он объявлен в розыск», – подытожили в ведомстве.