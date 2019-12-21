РПЦ в борьбе за паству: патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке

Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на русском языке. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил об этом на епархиальном собрании Москвы, передает «Русская служба BBC» со ссылкой информацию полученную агентством «ТАСС».

«При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой», – заявил Кирилла.

«Главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению», – сказал глава РПЦ.

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов считает, что речь не идет о полном переводе богослужения на русский язык.

«Подчеркну: это было разрешение, но не предписание, и условием этого прозвучало – «именно те общины, которые примут это без каких-либо разделений и недоумений». Следовательно, это средний, царский путь, который предложен патриархом, и акцент в котором не на русском языке как таковом, а на доступности богослужения в целом – чтобы оно было усвояемым тем, кто в нем участвует», – пояснил Козлов.

Церковнославянский язык всегда был одной из основополагающих традиций Русской православной церкви.

Перевод Библии на русский язык, благословленный Синодом, был впервые издан еще в 1876 году. Он предназначался для домашнего чтения.

Современных переводов Библии на русский существует более пяти, но все они, начиная с издания Российского библейского общества 1993 года, более в ходу среди евангельских христиан России, чем у православных.

Отметим, что богослужения в Украинской православной церкви Московского патриархата до сих пор проводятся на церковнославянском языке. Еще в 2015 глава УПЦ МП митрополит Онуфрий выступил против богослужения на украинском языке. Тем, кто хочет «заработать» спасение, он посоветовал изучать церковнославянский язык.

Вместе с тем митрополит Онуфрий позволил в порядке исключения не поминать при богослужении главу РПЦ патриарха Кирилла.