«Кто кому принадлежал?»: Путину напомнили о подчинении Москвы Киеву

МИД напомнил Путину, что Москва когда-то подчинялась Киеву: «Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал?».

Министерство иностранных дел осудило заявления президента Владимира Путина об «исконно российских территориях» в составе Украины. Заместитель министра Василий Боднарь напомнил нацлидеру России Путину об исторических фактах, сообщает телеканал «Рада ТВ».

Заместитель министра Василий Боднарь во время выступления в Верховной Раде заявил, что позже в пятницу ожидается официальное заявление МИДа по этому поводу.

«Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», – сказал Боднарь.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза «исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения», были переданы в состав УССР.

Он назвал это решение «странноватым» и заявил, что «теперь мы с этим разбираемся».