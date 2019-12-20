“Наш, российский”: боевик подтвердил причастность России к трагедии рейса MH-17

Российский наемник, внесенный в базу данных «Миротворца», подтвердил вину Кремля в трагедии с малайзийским Boeing-777.

Боевик незаконных вооруженных формирований Владислав Тарасенко подтвердил, что в 2014 году в городе Снежное Донецкой области в распоряжении террористов находился зенитно-ракетный комплекс «Бук», сообщил в своем аккаунте в Twitter пользователь Necro Mancer.

По словам российского наемника, до переброса на Донбасс они учились стрелять из комплекса на военном полигоне в Ростовской области.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, отметил Necro Mancer в своем сообщении.

Сообщение российского боевика. Данные о боевике в баззе данных «Миротворца». Пред 1 из 2 След

«Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ «Фуршета» стоял. Метров 50. Проездом были», – написал боевик.

Напомним, днем 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский Boeing777 компании Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.