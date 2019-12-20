“Наш, российский”: боевик подтвердил причастность России к трагедии рейса MH-17

Российский наемник, внесенный в базу данных «Миротворца», подтвердил вину Кремля в трагедии с малайзийским Boeing-777.
Боевик незаконных вооруженных формирований Владислав Тарасенко подтвердил, что в 2014 году в городе Снежное Донецкой области в распоряжении террористов находился зенитно-ракетный комплекс «Бук», сообщил в своем аккаунте в Twitter пользователь Necro Mancer.
По словам российского наемника, до переброса на Донбасс они учились стрелять из комплекса на военном полигоне в Ростовской области.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети, отметил Necro Mancer в своем сообщении.
«Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ «Фуршета» стоял. Метров 50. Проездом были», – написал боевик.
"Спешл" (https://t.co/8FkSsk0MIg): "Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ Фуршета стоял. Метров 50. Проездом были. И да – Стрелок честен. Ополчение Боинг не сбивало" https://t.co/rCwaFWyjyz #Тарасенко #mh17 #гуманитарка #роа pic.twitter.com/nHYT97CIz6
— Necro Mancer (@666_mancer) December 19, 2019
Напомним, днем 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский Boeing777 компании Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.