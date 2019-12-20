Борьба за «Приватбанк»: Коломойский пытается отправить в отставку Кабмин Гончарука

Олигарх делает все возможное, что бы укрепить свои позиции в борьбе за отмену национализации ранее принадлежавшего ему банка.

Украинский олигарх Игорь Коломойский усилено готовится к собственной защите в противостоянии с украинским государством за «Приватбанк». Как сообщает Telegram-канал «Разведчик» эти защитные меры могут привести к отставке правительства премьера Алексея Гончарука.

Об этом свидетельствует ряд событий произошедших за последнее время, которые стоит рассматривать как связанные:

1. 16 декабря министерство юстиции США прислало официальное письмо-запрос в министерство внутренних дел Украины. Содержание письма – неизвестно. Письмо изъял глава МВД Арсен Аваков.

2. «Приватбанк» увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США до $1,022 млрд к бывшим акционерам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

3. 18 декабря «Приватбанк» инициировал новое судебное разбирательство против бывших собственников. Банк подал иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле. Сума иска составляет $600 млн.

«Борьба за Приватбанк уже ведется в четырех юрисдикциях: в США, Англии, Украине, и теперь уже в Израиле – есть все основания полагать, что борьбу против Коломойского, за контроль над Приватбанком, ведут структуры Джорджа Сороса. В правление «Приватбанка» и Независимый наблюдательный совет, интегрированы люди, перед которыми поставлена задача: подготовить банк к приватизации», – отмечается в сообщении.

Вчера Шестой апелляционный админсуд Киева принял решение о переносе рассмотрения дела об отмене национализации «Приватбанка» до вступления в законную силу решения по иску семьи Суркисов к Национальному банку, которое сейчас рассматривается Большой палатой Верховного суда. Рассмотрение этого дела назначено на 31 января 2020 года.

«После вынесения решения судом по этому делу будет продолжено рассмотрение дела об отмене национализации. Многие наши коллеги начали строить конспирологические теории о том, что глава Офиса Президента Андрей Богдан, который имеет влияние на Шестой апелляционный админсуд Киева, играет против Коломойского. В данной ситуации это не так – Суркисы просто хотят забрать свои депозиты», – подчеркивают в сообщении.

Развитие ситуации в этом ключе на руку команде президента Владимира Зеленского – на данный момент правительству нужно 10 млрд грн для выполнения всех обязательств. Общий дефицит бюджета в 2020 году составляет 43 млрд грн. Восполнение этих средств возможно только за счет кредитов от МВФ, и одним из условий для их получения является законодательный запрет на возврат «Приватбанка» Коломойскому.

«Важный нюанс: принятие законопроекта 2571 не повлияет на ход процесса в Хозяйственном суде Киева – он продолжится исходя из старых норм законов, и сразу после этого может возобновиться процесс в Хозяйственном суде Киева о возврате акций Приватбанка Коломойскому», – отмечается в сообщении.

Иными словами: Коломойский смело вернет себе «Приватбанк» в феврале 2020 года, после того, как все кредиты от МВФ уже будут получены, а для того, чтобы все процессы проходили гладко правительство Гончарука будет отправлено в отставку – Министерство финансов Украины передало акции «Приватбанка» Кабинету министров.

«На данный момент можно с уверенностью констатировать тот факт, что сейчас идет тихая, но полномасштабная война за контроль над «Приватбанком» между Соросом и Коломойским. Гончарук работает до февраля», – подытожили в сообщении.