НАБУ и САП предъявили подозрение экс-замглаве Миграционной службы

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой. Подозрение вручили по делу, где осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием.

Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы в получении взятки, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным экс-нардепа от «БПП» и журналиста Сергея Лещенко, речь идет о Дине Пимаховой.

«По согласованию прокуроров САП, детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК Украины, а именно в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды для себя», – говорится в сообщении.

Подозрение вручили по делу, где осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС. Эта деятельность якобы связана с созданием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и удостоверениями на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления сотрудникам ГМС неправомерной выгоды.

«Указанное должностное лицо предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов, которую в дальнейшем получила», – добавили в САП.

Кроме того, бывшая первая заместитель главы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, действуя повторно, она попросила о неправомерной выгоде за обеспечение соответствующего процесса оформления и выдачи документов в сумме 30 тыс. долларов США.

О том, как Пимахова договаривается за 30 тысяч сделать паспорт иностранцу, было задокументировано спецсредствами.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение). Экс-чиновнице грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в марте 2018 из Миграционной службы уволилась первый заместитель председателя Дина Пимахова, которая фигурировала в коррупционном скандале.

В ноябре прошлого года сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который «вел» Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.

В мае 2018 Генпрокуратура сообщила бывшей замглавы Миграционной службы о подозрении в получении взятки.