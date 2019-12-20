Путин проговорился: стала известна подоплека «новороссии»

Нацлидер России Владимир Путин считает Причерноморье «исконно русской территорией», с которой надо «разобраться». Нацлидер России сообщил об этом на итоговой пресс-конференции в Москве, передает российский пропагандистский канал телеканал «НТВ».

«В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельской территорией», – сказал Путин.

Говоря о «решении Ленина» о создании СССР, Путин назвал его «странноватым» и пообещал разобраться.

«Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», – сказал российский президент.

Советский Союз был образован в 1922 году с подписанием соответствующего договора. Владимир Ленин был одним из создателей и первым руководителем СССР. После распада Союза в 1991 году Россия заявила, что считает себя его правопреемницей.

Путин неоднократно называл распад Советского Союза «крупнейшей катастрофой века» и объяснял это «подрывной» деятельностью Ленина – по его мнению, «вождь революции заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией».

По данным прошлогоднего соцопроса, число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет.