Расстрел ФСБ в центре Москвы: есть убитые и раненые

Неизвестный, открывший огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, нанес смертельное ранение трем сотрудникам ФСО.

Возле здания ФСБ на Лубянке в Москве слышна стрельба, близлежащие территории оцеплены от прохожих, сообщил Telegram-канал «Mash».

Как отмечается, на площади Воровского неизвестный открыл огонь на по сотрудникам Федеральной службы безопасности, в результате чего, по словам очевидцев, ранены двое человек.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что стрелок забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь из автомата. В сообщении отмечается, что он нанес смертельное ранение трем сотрудникам ФСО.

Позже Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» уточнил, что подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков инциденте на площади Воровского было доложено нацлидеру Владимиру Путину.

Агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и одном раненом в результате происшествия.