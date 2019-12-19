Война на Донбассе: боевики вербуют молодежь для службы на оккупантов

СБУ продолжает блокировать попытки втягивания наших соотечественников в противоправную деятельность в пользу пророссийских террористов, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Молодежь, проживающая на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, является наиболее уязвимой к этому воздействию. Чтобы пополнять свои ряды, боевики прибегают к манипуляциям, принуждению и запугиванию. Нередко террористы вербуют молодых через запрещенные в Украине российские соцсети», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, представитель одного из «казачьих полков» начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в «преимуществах» присоединения к сепаратистам.

«Чтобы поступить на военную службу к террористам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганская для прохождения медицинской комиссии», – отмечаться в сообщении.

О намерениях студента стало известно СБУ. Сотрудники Службы посетили его и разъяснили ему возможные последствия такого необдуманного шага.

«Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контактах с ними», – подчеркивают в сообщении.

СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными и осторожными. Не позволяйте преступникам манипулировать вами и втягивать вас в преступную деятельность.

Бойовики «Л/ДНР» вербують молодь через соцмережіСБУ продовжує блокувати спроби втягнення наших співвітчизників у… Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 19 december 2019

«Напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, участие в террористической организации или содействие ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества», – отмечается в сообщении.

«В то же время лицо, добровольно сообщившее правоохранителям о деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления», – подытожили в ведомстве.