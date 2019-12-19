Гончарук не может выполнить бюджет: в Украине приостановлены до конца года все выплаты

Правительство технократов не может выполнить бюджет и поэтому останавливает выплаты.
Премьер Гончарук дал распоряжение не выделять средства на ряд расходных статей бюджета до конца года, сообщил на своей странице в Facebook председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.
«А технократ, премьер-министр Алексей Гончарук оказывается хуже Азарова с Арбузовым! Подарок под день Святого Николая от нового правительства – остановка не только проведение платежей но и регистрации платежных поручений (бюджетных обязательств) органами казначейства по общему фонду госбюджета», – пишет глава Львовского облсовета.
В частности финансирование ограничат для следующих бюджетных статей:
– школ и садов;
– больниц и закупок лекарств;
– госучреждений (следователей, полиции, армии);
– строительство дорог.
«К счастью, это не коснется выплат зарплат и пенсий. Но с правительством Гончарука боюсь чему-то радоваться, ведь это просто может быть их следующим шагом», – подчеркивает Александр Ганущин.
А технократ Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України виявляється гірше за Азарова з Арбузовим!Подарунок від Миколая…
Geplaatst door Олександр Ганущин op Woensdag 18 december 2019
В заключении Ганущин обращается к членам правительства с призывам не допустить финансового коллапса в стране.