Гончарук не может выполнить бюджет: в Украине приостановлены до конца года все выплаты

Правительство технократов не может выполнить бюджет и поэтому останавливает выплаты.

Премьер Гончарук дал распоряжение не выделять средства на ряд расходных статей бюджета до конца года, сообщил на своей странице в Facebook председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

«А технократ, премьер-министр Алексей Гончарук оказывается хуже Азарова с Арбузовым! Подарок под день Святого Николая от нового правительства – остановка не только проведение платежей но и регистрации платежных поручений (бюджетных обязательств) органами казначейства по общему фонду госбюджета», – пишет глава Львовского облсовета.

В частности финансирование ограничат для следующих бюджетных статей:

– школ и садов;

– больниц и закупок лекарств;

– госучреждений (следователей, полиции, армии);

– строительство дорог.

«К счастью, это не коснется выплат зарплат и пенсий. Но с правительством Гончарука боюсь чему-то радоваться, ведь это просто может быть их следующим шагом», – подчеркивает Александр Ганущин.

А технократ Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України виявляється гірше за Азарова з Арбузовим!Подарунок від Миколая… Geplaatst door Олександр Ганущин op Woensdag 18 december 2019

В заключении Ганущин обращается к членам правительства с призывам не допустить финансового коллапса в стране.