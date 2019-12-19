Кнопкодавство в Верховной Раде: у Медведчука изобрели устройство для голосования ногой

Нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем, сообщает общественное движение «Честно».

«На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий «кнопкодавитель», сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого «изобретения» было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке «Мы за мир», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время голосования за поправку к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное «устройство». В результате этих действий на местах Ларина и Черного сработали кнопки «за».

Во время голосования за другую поправку к тому же законопроекту Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а «механизм», судя по всему, подтолкнул ногой и получил два голоса «за».

Впоследствии ноу-хау Ларина использовал Черный, который кнопкодавил за отсутствующего коллегу.

«Честно» отмечает, что ОПЗЖ является фракцией-лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде 9-го созыва. Там сейчас 8 нарушителей.

Движение отмечает, что количество фактов кнопкодавства могло вырасти из-за того, что 1 ноября вступил в силу закон о зависимости размера зарплаты нардепов от участия в голосованиях. Теперь депутату начисляют, условно говоря, зарплату за одно пленарное заседание только в том случае, если во время него он принял участие в не менее 70% голосований.

Если же нардеп течение месяца пропустил более 30% голосований, он не получит за этот месяц выплаты на депутатскую деятельность (так называемая «вторая депутатская зарплата»).

Напомним, что первыми в новой Верховной Раде журналисты «поймали» на кнопкодавстве двух «слуг народа» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.

12 сентября кнопкодавы от «Слуги народа» публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали «на горячем», Ковалев угрожал журналистам.

В конце июня «слуги народа» подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.

12 ноября на кнопкодавстве поймали нардепа из фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василия Нимченко.

15 ноября кнопкодавили Николай Скорик и Александр Пономарев, а 5 декабря внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват.

По данным движения «Чесно», только за 2018 год 140 депутатов кнопкодавили 1270 раз. И это только те случаи, которые были зафиксированы представителями СМИ и гражданского общества.