Фильм Джулиани об Украине: где правда и ложь

Адвоката Трампа обвинили во лжи и манипуляциях об Украине, после того, как он выпустил фильм, в котором пытается обелить репутацию президента США.

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, обнародовал фильм, который должен доказать необоснованность импичмента Трампа. В нем периодически встречаются манипуляции и выдумки относительно Украины и украинских деятелей, передает «Голос Америки».

Детали: Среди всего, авторы фильма рассказывают, что съемочную группу в аэропорт Киева «провожала» колонна черных автомобилей Mercedes. Они принадлежали двум миллиардерам: Джорджу Соросу и Виктору Пинчуку, которые также были в аэропорту.

Однако, как отмечает в своей статье на страницах «Forbes» Екатерина Горчинская, Сорос не был в Украине с 2016 года. Пинчук же передвигается только на BMW и не был в тот день в аэропорту.

Также в день визита юриста в Киев на улицы украинской столицы вышли «тысячи полицейских», чтобы «охотиться» на американцев. В МВД опровергли «охоту» и заявили, что дополнительных сил в этот день на улицы Киева не направляли.

Среди свидетелей Джулиани, которые могут доказать беспочвенность обвинений есть бывший генпрокурор Виктор Шокин и экс-генпрокурор Юрий Луценко. В фильме говорится о том, что Луценко воевал на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, защищая украинский суверенитет от российских танков.

Касательно Шокина, то авторы рассказали, что он имеет проблемы со здоровьем из-за отравления ртутью. Демонстрировали при этом справку от врача, которая свидетельствовала о допустимом уровне ртути.

Шокин, например, утверждал, что его уволили из-за дела сына Байдена, политического конкурента Трампа. Вроде тогдашний генпрокурор имел материалы, доказывающие коррумпированность Байдена младшего.

Вместе с тем, Луценко утверждал, что таких доказательств нет.

Также адвокат считал необходимым заслушать показания руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего скандального прокурора Сергея Кулика.

Также в фильме заявили, что Украина не проводит расследование по делу компании Burisma, в правление которой и входил сын Байдена – Хантер. Вместе с тем, НАБУ до сих пор занимается делом о возможных злоупотреблениях бывшего министра энергетики Николая Злочевского в пользу этой компании.

Напомним, что Рудольф Джулиани, юрист президента США Дональда Трампа, сделал документальный сериал для прореспубликанского телеканала «OANN». Главная цель фильма – доказать абсурдность дела импичмента Дональда Трампа.