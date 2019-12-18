Адвокаты Качуры зачищают информполе от новостей о связях с Медведчуком

Качура угрожает СМИ опубликовавшим материалы по статье Чорновол о его связях с Медведчуком. «Слуга народа» грозится преследованием со стороны «судебных и правоохранительных органов».

Адвокаты народного депутата Верховной Рады IX созыва от «Слуги народа» Александра Качуры рассылают информационным агентствам письма, которые содержат позицию депутата от «Слуги народа» и требования по удалению опубликованных материалов на основании информации, обнародованной Татьяной Черновол.

Журналистка Татьяна Чорновол нашла фотодоказательство связи Качуры с кумом нацлидера России Владимира Путина, главой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Виктором Медведчуком.

«Сразу нашла фотодоказательство, что он «медведчуковские» г … Его фото с символикой «Украинского выбора» было на сайте медведчуковской организации. Сейчас фото удалили, но оно осталось в скринах в твиттере. Под фото написано, что Александр Качура – лидер Соломенской организации «Украинский выбор», – пишет журналист.

Если кто-то думает, что это можно подделать, может зайти в базы регистрации предприятий. Александр Качура в определенное время даже был руководителем «Украинского выбора».

Отметим, что адвокаты нардепа только собираются подать на автора информации – Татьяну Черновол, в суд. На данный момент времени никакого судебного решения предписывающего удаление данного материала не существует.

Нардеп также угрожает СМИ, которые не снимут эту перепубликацию с оригинального сайта Татьяны Черновол – «Чернвол.Инфо», «преследованием судебных и правоохранительных органов».

Издание «POLITua» оставляет за собой право не снимать перепечатку статьи журналистки Татьяны Чорновол, пока будет существовать оригинал самой статьи. Статья также может быть удалена, если будет вынесено соответствующее решение суда по публикации Черновол.