Интересуются Зеленским: Яндекс опубликовал топ-запросов россиян

Выборы на Украине и пожар в Нотр-Даме возглавили топ запросов россиян в «Яндексе» в 2019 году.

«Яндекс» составил перечень тем, больше всего интересовавших россиян в 2019 году. Его возглавляют выборы на Украине, пожар в парижском Нотр-Даме и московские протесты, исследование опубликовано на сайте «Яндекса».

Также в перечне самых популярных запросов оказались авиакатастрофа Superjet в Шереметьево в мае и американская военная база «Зона 51», попавшая в СМИ из-за шуточного призыва студента «взять ее штурмом».

Рейтинг персон возглавил президент Украины Владимир Зеленский. В перечень попали также экоактивистка Грета Тунберг, актер и музыкант Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш, дававшая концерты в России, а также Любовь Соболь – юрист Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.

В список самых популярных запросов «Яндекса» о спорте попали бои Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье, Александра Емельяненко с Федором Кокляевым и Федора Емельяненко с Райном Бейдером. Среди сериалов больше всего запросов было об «Игре престолов», фильмов – «Т-34», мультфильмов – о римейке «Короля льва».

В «Яндексе» объяснили, что оценивают популярность той или иной темы, основываясь на росте числа запросов о ней. Для этого аналитики используют специальный алгоритм.

Ранее Google опубликовал исследование о главных запросах русскоговорящих пользователей. Этот список возглавил музыкальный конкурс «Евровидение-2019», выборы на Украине заняли в нем седьмое место. Рейтинг персон возглавили умершие в этом году исполнители Юлия Началова и Децл (Кирилл Толмацкий), в десятку попали также журналист Иван Голунов и двое фигурантов «московского дела» – студент ВШЭ Егор Жуков и актер Павел Устинов.