Россия обвинила НАТО в подготовке крупномасштабной войны

В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту. При этом в НАТО фиксируют рост активности российских военных вблизи границ и территориальных вод стран Альянса.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту, сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на российское издание

«В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», – заявил Герасимов.

Герасимов также уверен, что блок продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя любые действия России по обеспечению безопасности как «угрозу миру».

В Генштабе России также считают, что предпосылок для крупномасштабной войны до 2050 года нет.

Напомним, что НАТО фиксирует крупнейшую российскую подводную деятельность с конца холодной войны.

Сразу десять российских субмарин обнаружили в октябре вокруг Норвегии, а российское разведывательное судно своими маневрами создает угрозу судоходству у побережья США.