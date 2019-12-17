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По следам «нормандской встречи»: Россия ввела новые санкции против Украины

Россия расширила «санкционный список» против Украины.

Правительство внесло девятерых новых граждан Украины в появившийся в прошлом ноябре санкционный список, а также исключило из него 79-летнего депутата Рады от блока «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлия Йоффе и гендиректора телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа, сообщает «Новая Газета».

Таким образом ограничения теперь действуют в отношении 574 человек.

Индивидуальные санкции распространили в том числе на бывшего начальника городской полиции Одессы Владимира Босенко, бывших и действующих одесских депутатов Олега Брындака, Александра Шеремета, Юрия Шумахера и Александра Иваницкого.

Другим своим постановлением правительство запретило к ввозу из Украины ряд товаров: кукурузный крахмал, глюкозу и фруктозу, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и другие изделия медицинского назначения. Запрет также распространили на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Из России в свою очередь запретили вывозить в Украину макулатуру и картон для переработки.

Источник Новая Газета

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