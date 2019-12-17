Расследование СБУ: суд приговорил террористов готовивших взрывы в городах Украины

В Киеве приговорили двоих руководителей экстремистской структуры. Фигуранты признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условный срок.

В Киеве приговорили по делу расследованному СБУ к условному сроку двоих руководителей незаконного объединения «Украинская народная (национальная) армия», которые планировали захват админзданий и диверсии во время предвыборной кампании 2019 года, сообщает пресс-центр СБУ.

Деятельность группировки координировали из-за границы.

Оперативники спецслужбы установили, что они планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушениям на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании.

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Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Преступления злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины.

Во время следственных действий в январе-марте 2019 года у участников незаконной организации обнаружили 2 противотанковых гранатомета, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельных взрывных устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3000 боеприпасов. Злоумышленники также хранили армейские средства наблюдения и связи, тактическое снаряжение.

Сейчас вступил в силу приговор Святошинского районного суда города Киева, решением которого два руководителя объединения признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 109(свержение конституционного строя), ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного разбирательства оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условные сроки наказания.